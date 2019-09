Finci z dobrim odporom, Rusi pa z gladko zmago

Ljubljana, 16. septembra - Na odbojkarskem evropskem prvenstvu so danes v prvi tekmi v skupini C v Ljubljani Rusi premagali Finsko s 3:0 (17, 24, 22) in dosegli četrto zmago v četrti tekmi. Slovenija, ki je v tej skupini tudi še brez poraza, bo svojo naslednjo tekmo igrala v torek ob 17.30 proti Severni Makedoniji.