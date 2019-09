Iz opozicije v pogovoru za Radio Slovenija med drugim kritike vladi zaradi neukrepanja na področju zdravstva

Ljubljana, 16. septembra - V oddaji Studio ob 17h na prvem programu Radia Slovenija so gostili opozicijo. Vodji poslanskih skupin SDS in NSi Danijel Krivec in Jožef Horvat ter prvak SNS Zmago Jelinčič so med drugim ugotavljali, da v letu dni vlade Marjana Šarca na področju zdravstva ni bilo premikov, pri proračunu pa jih skrbijo morebitni rezi pri investicijah.