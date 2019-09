Kranj, 16. septembra - V okolici Kranja je danes popoldan prišlo do smrtne nesreče pri podiranju drevesa na zasebnem zemljišču. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, se je pri žaganju višje drevo prelomilo in padlo na moškega, ki je na kraju umrl. Moški je delal sam, našli so ga svojci, so sporočili policisti.