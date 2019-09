Lenart, 16. septembra - Na regionalni cesti med Pernico in Lenartom je pri izvozu s pomurske avtoceste v Lenartu okoli 15. ure prišlo do prometne nesreče, v kateri je umrla ena oseba. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, sta bila v nesreči udeležena avtobus in osebni avtomobil.