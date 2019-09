Zastoj na štajerski avtocesti pri Domžalah sega vse do Ljubljane

Domžale, 16. septembra - V popoldanski prometni konici je ponekod po državi zgoščen promet. Povečan je zlasti na štajerski avtocesti pred priključkom Domžale, kjer je zaprt vozni pas in oviran promet na izvozu proti Mariboru. Nastal je zastoj vse do Ljubljane, potovalni čas pa se podaljša za več kot uro. Gneča je tudi na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč.