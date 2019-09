EU pozvala ZDA k rešitvi spora med Airbusom in Boeingom

Bruselj, 16. septembra - EU je danes pozvala ZDA h končanju 15-letnega spora med evropskim in ameriškim letalskim proizvajalcem, Airbusom in Boeingom. "Že sedaj imamo preveč carin in čeprav uradno to lahko delamo v nedogled, to ni dobro," je dejala evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmstrom v luči govoric, da naj bi Washington znova višal carine.