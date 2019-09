Na Festivalu za tretje življenjsko obdobje od okroglih miz do petja in plesa

Ljubljana, 16. septembra - Že 19. Festival za tretje življenjsko obdobje v organizaciji podjetja Proevent in Mestne zveze upokojencev Ljubljana bo v začetku oktobra v Ljubljani znova povezal starejše in mlade. V dneh od 1. do 3. oktobra bo ponudil več okroglih miz na aktualne teme, ki zadevajo starejše, bogata pa bosta tudi izobraževalni in kulturi program.