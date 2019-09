Federal Reserve pred novim znižanjem ključne obrestne mere

Washington, 17. septembra - Finančni trgi in ameriški analitiki so enotnega mnenja, da bo Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (FOMC) na dvodnevnem zasedanju, ki se bo začelo danes in sklenilo v sredo z novinarsko konferenco predsednika banke Jeroma Powella, že drugič letos znižal ključno obrestno mero.