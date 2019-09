Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil 0,33 odstotka

Ljubljana, 16. septembra - Indeks SBI TOP je na ljubljanski borzi danes pridobil 0,33 odstotka, k čemur je največ pripomogla 1,76-odstotna rast delnic Petrola, ki so bile druge najbolj prometne med blue chipi. Vlagatelji so največ zanimanja sicer pokazali za delnice Krke, ki pa so dan končale na izhodiščni vrednosti. Skupno je promet dosegel 1,19 milijona evrov.