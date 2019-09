Prvemu mednarodnemu dnevu varnosti bolnikov se pridružuje tudi Slovenija

Ljubljana, 17. septembra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je 17. september prvič letos razglasila za mednarodni dan varnosti bolnikov, ki se mu pridružuje tudi Slovenija. Samo skupno ukrepanje osebja, bolnikov in svojcev lahko izboljša varnost, so poudarili v UKC Ljubljana. V farmacevtski industriji pa opozarjajo na pomen poročanja o neželenih učinkih zdravil.