Za funkcijo direktorja jeseniške bolnišnice štirje kandidati

Jesenice, 16. septembra - Na razpis za novega direktorja Splošne bolnišnice Jesenice so do izteka roka minuli teden prispele štiri vloge. Kot so za STA pojasnili v jeseniški bolnišnici, bo svet zavoda o imenovanju novega direktorja za štiriletno mandatno obdobje odločal na seji 25. septembra.