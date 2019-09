Muzej Amsterdama ne bo več uporabljal oznake "zlata doba"

Amsterdam, 17. septembra - Muzej Amsterdama za 17. stoletje ne bo več uporabljal oznake "zlata doba". Po besedah konservatorja v muzeju Toma van der Molena namreč enostransko poudarja razcvet Nizozemske in nacionalni ponos. Dodal je, da ob tem "ignorira številne negativne plati, kot so bile revščina, vojna, prisilno delo in trgovina z ljudmi".