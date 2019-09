Pri padcu pod piransko cerkvijo se je huje poškodovala nemška državljanka

Piran, 16. septembra - V soboto ponoči sta se po podpornem zidu piranske stolnice sprehajala nemška državljana, ženski je pri tem zaradi spolzkega zidu spodrsnilo in je padla tri do štiri metre globoko na skale v morju. 42-letna Nemka se je pri padcu huje poškodovala, zato so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, so sporočili s koprske policijske uprave.