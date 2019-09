Pahor naklonjen vključitvi politike v razpravo o digitalnem preboju države

Ljubljana, 16. septembra - Predsednik republike Borut Pahor se strinja z oceno, da bi bil za digitalizacijo Slovenije koristen političen pospešek. Kot so v predsednikovem uradu poudarili v odzivu na sobotni poziv NSi k oblikovanju novega nacionalnega konsenza o tem, je Pahor naklonjen razmisleku o posvetu na to temo tudi s predstavniki vlade, DZ in strank.