V četrtek začetek evropske lige, tudi z deveterico Slovencev

Ljubljana, 17. septembra - V četrtek bodo novo sezono začeli še nogometaši v evropski ligi, v kateri bo nastopalo tudi devet slovenskih nogometašev. V prejšnji sezoni je naslov osvojil Chelsea in si priboril ligo prvakov, tudi v letošnji pa bo nekaj nogometnih velikanov, vključno z Arsenalom in Manchester Unitedom, Romo, Laziem, Sevillo in drugimi.