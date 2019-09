ZN vidijo resno tveganje genocida nad Rohingi v Mjanmaru

Yangon/Ženeva, 16. septembra - Nad približno 600.000 pripadniki manjšine Rohingya, ki so ostali v Mjanmaru, visi grožnja genocida, so danes v poročilu posvarili preiskovalci Združenih narodov. Izpostavili so tudi, da vrnitev približno milijona Rohing v Mjanmar ostaja nemogoča, poroča francoska tiskovna agencija AFP.