Julijska plača nekoliko višja od junijske

Ljubljana, 16. septembra - Zaposleni v Sloveniji so julija v povprečju prejeli 1737,42 evra bruto oz. 1119,08 evra neto plače. V bruto znesku je bila nominalno za 1,1 odstotka in realno za 1,8 odstotka višja od junijske, medtem ko je bila v neto znesku rast nominalno enoodstotna in realno 1,7-odstotna, je danes objavil statistični urad.