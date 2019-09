Danes začetek nove sezone lige prvakov

Ljubljana, 17. septembra - Danes se začenja nogometna liga prvakov. Novo sezono bosta ob 18.55 odprla obračuna med milanskim Interjem Samirja Handanovića in praško Sparto ter Lyonom in Zenitom iz Sankt Peterburga. Naslov bo branil Liverpool, na stavnicah so prvi favoriti Manchester City, Barcelona in Liverpool, od Slovencev pa bodo ob Handanoviću še štirje Slovenci.