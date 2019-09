Pahor na obisk v Švico za poglobitev političnega in gospodarskega sodelovanja

pripravila Sara Kovač

Ljubljana, 17. septembra - Predsednik republike Borut Pahor bo v sredo in četrtek na povabilo švicarskega predsednika Uelija Maurerja na uradnem obisku v Švici. Glavne teme pogovorov bodo po napovedih urada predsednika dvostransko in gospodarsko sodelovanje med državama in odnosi med Švico in EU. V sklopu obiska bo v Zürichu potekala tudi poslovna konferenca.