Slovenija in Hrvaška z največjima padcema stopnje prostih delovnih mest

Luxembourg, 16. septembra - Povprečna stopnja prostih delovnih mest, ki odraža razmerje med prostimi in vsemi delovnimi mesti, je v drugem četrtletju v območju z evrom in EU na četrtletni ravni stagnirala pri 2,3 odstotka. Na letni ravni je narasla za 0,2 oz. 0,1-odstotne točke. Na letni ravni sta največje padce stopnje prostih delovnih mest imeli Slovenija in Hrvaška.