SBI TOP pridobiva pol odstotka

Ljubljana, 16. septembra - Na Ljubljanski borzi se je teden začel v pozitivnem vzdušju. Indeks najpomembnejših delnic SBI TOP se je do 11.15 dvignil za dobrega pol odstotka. Najbolj prometne so trenutno delnice Krke, ki so približno odstotek v plusu, skoraj dva odstotka pa pridobivajo delnice Luke Koper, ki so za vlagatelje druge najbolj zanimive.