V Kemisu se delo vrača na stare tire

Ljubljana, 16. septembra - V Kemisovem obratu na Vrhniki po tem, ko je ministrstvo za okolje in prostor prejšnji teden odpravilo odločbo inšpektorata za okolje in prostor, krepijo obseg proizvodnje. "Delamo, kolikor dobimo terminov v tujini," je za STA pojasnil direktor podjetja Boštjan Šimenc. Na delo so se vrnili vsi Kemisovi delavci.