V New Yorku bosta dovoljena le še dva okusa elektronskih cigaret

New York, 16. septembra - Guverner ameriške zvezne države New York Andrew Cuomo se je ob vse več poročilih o boleznih in celo smrtih, povezanih s kajenjem elektronskih cigaret, odločil prepovedati vse okuse teh cigaret razen okusa po nikotinu in mentolu. Prepoved ostalih okusov bi lahko začela veljati že 4. oktobra, poroča nemška tiskovna agencija dpa.