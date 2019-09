Mandarić prodaja nepremičnine, za Olimpijo še ni kupca

Ljubljana, 16. septembra - Predsednik ljubljanskega nogometnega kluba Olimpija Milan Mandarić je v današnjem pogovoru za Delo pojasnil, zakaj neuspešno išče kupca za NK Olimpijo in se hiti umakniti iz Slovenije. Kot je že nekajkrat povedal, mu po štirih letih in pol v Ljubljani zmanjkuje potrpljenja in denarja za financiranje ljubljanskih nogometašev.