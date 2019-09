Na Kitajskem več podatkov kaže na šibkejšo rast gospodarstva

Peking, 16. septembra - Na Kitajskem so danes objavili več neugodnih gospodarskih kazalcev, ki kažejo na ohlajanje rasti in negativne učinke trgovinske vojne z ZDA. Obseg kitajske industrijske proizvodnje se je avgusta povečal le za 4,4 odstotka, kar je manj kot julija, ko je bila rast 4,8-odstotna, in najmanj v 17 letih. Analitiki so pričakovali 5,2-odstotno rast.