Lipica, 16. septembra - Slovenska voznika Miha Tavčar in Klemen Turk sodita med najuspešnejše tekmovalce, ki so z lipicanci ta konec tedna nastopili na svetovnem prvenstvu v vožnji dvovpreg v nemškem Drebkauu. Ekipno sta zasedla 14. mesto in tako dosegla najboljši svetovni rezultat z lipicanci.