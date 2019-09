Napadi na savdsko rafinerijo podražili nafto

Singapur, 16. septembra - Cene nafte so se danes v prvih minutah trgovanja močno zvišale, pridobile so kar 20 odstotkov na vrednosti, nato pa so padle in se stabilizirale. Razlog za poskok cen so sobotni napadi na največjo rafinerijo nafte v Savdski Arabiji, zaradi katerih se je po podatkih Rijada skoraj prepolovila proizvodnja nafte v državi.