Azijske borze kljub podražitvi nafte stabilne

New York/Tokio, 16. septembra - Kljub občutni podražitvi nafte zaradi napadov na rafinerije v Savdski Arabiji in šibkejšim podatkom iz kitajskega gospodarstva je na pomembnejših borzah v vzhodni Aziji in Avstraliji danes večinoma prevladovalo optimistično vzdušje. Izjema je Hongkong, kjer se nadaljujejo protesti.