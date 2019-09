Delo o slovenskih kolesarskih junakih (16. 9.)

Ljubljana, 15. septembra - Miha Hočevar v komentarju Madrid je slovenski, na vrsti Milano in Pariz piše o tem, da ima Slovenija v rokah kolesarsko sedanjost in prihodnost. Slovenci imamo Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, kolesarska junaka, katerih dosežki so veličastni. Avtor meni, da so to naveze, ki Slovence uvrščajo na evropski in svetovni zemljevid, če že ne na vrh.