Roglič: Hvala za podporo, se vidimo na naslednjih dirkah

Madrid, 15. septembra - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je na zmagovalnem odru danes končane dirke po Španiji zagotovo bolj užival kot v začetku junija v Veroni, kjer se končala dirka po Italiji. Nasmejan, ovit v slovensko zastavo in oblečen v rdečo, zeleno in rumeno majico je mahal gledalcem, a pravih besed ni našel, ko je imel prvo priložnost.

Roglič je prišel na zmagovalni oder oblečen v rumeno majico njegove ekipe Jumbo-Visma, vrnil pa se je odet še v rdečo majico najboljšega v skupnem seštevku ter zeleno za najboljšega po točkah ter slovensko zastavo.

Če je na zmagovalnem odru v Veroni, kjer je bil tretji, izgledal izmučeno, je tokrat bil v veliko boljšem stanju. Že ko je prišel čez cilj, je bil široko nasmejan in dobre volje, kar je dokaz, da se mu od srca odvalil velik kamen.

Na odru sredi Madrida je dobil prvo priložnost, da nagovori zbrano množico, a pravih besed ni našel. "Hvala vam za podporo, hvala družini in vsem, ki so bili vpleteni v tako velik uspeh. Se vidimo na naslednjih dirkah," je dejal 29-letni Zasavec.

Ko je stopil z odra, je pred mikrofoni organizatorjev že našel več besed. "Zelo lep občutek je, ko zmagaš to dirko. Še lepše je, ko si na zmagovalnem odru z rojakom. To je za naše kolesarstvo velika stvar. Danes sem si želel le končati. Pišemo zgodovino. Ali je to začetek uspehov, bom vedel, ko enkrat končam kariero. Toda zmagati že na eni tritedenski dirki je res lep dosežek."

Bolj zgovoren je bil kmalu po koncu dirke direktor Jumbo-Visme ekipe Richard Plugge. "Zadnji krog sem bil zelo živčen. Ne vem, zakaj. Moj bog. Zelo sem vesel, zelo sem ponosen na vse ljudi v pisarni in kolesarje za delo v teh treh tednih. Počasi dojemam, kaj smo dosegli. Počasi sprejemam vse skupaj. To je velik uspeh. Kot ekipa gradimo, se razvijamo. To je naš prvi korak v tem razvoju. Vidim lepo prihodnost ekipe. S Tomom Dumoulinom, Stevenom Kruijswijkom ter Primožem imamo zelo močno ekipo za vse tritedenske dirke," je za eurosport povedal Plugge.