Krajani Kisovca navdušeni nad zmago sokrajana Primoža Rogliča

Zagorje ob Savi, 15. septembra - Krajani Kisovca so danes z navdušenjem in čustveno pospremili skupno zmago njihovega sokrajana Primoža Rogliča na kolesarski dirki po Španiji. Več kot 100 se jih je zbralo na skupinskem ogledu zadnje etape v tamkajšnjem skakalnemu centru in zelo glasno navijalo za Primoža. Večina pa jih je konec dirke pričakala s solzami v očeh.