Danes še vroče, v sredo izrazita ohladitev

Ajdovščina, 15. septembra - Lep konec tedna je po podatkih Agencije RS za okolje verjetno postregel tudi z zadnjim vročim dnevom v letošnjem letu. Ob 16. uri so v Dolenjah pri Ajdovščini ob sončnem vremenu izmerili 30 stopinj Celzija, so objavili na Twitterju. Zelo toplo do 28 stopinj bo tudi v ponedeljek na Primorskem in v notranjosti. Izrazitejša ohladitev prihaja v sredo.