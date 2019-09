Hauptman: Roglič je dokazal, da je velik šampion in kolesar

"Kot selektor sem si želel, da bi Primož in Tadej na dirki naredila kakšno skupno akcijo. In sta jo. Odlično sta sodelovala. Primož včeraj ni pokazal nobenega zanimanja, da bi v zasledovalni skupini dal kakšno pomoč pri lovu za Tadejem. Za Primoža se je vedelo, da je nesporni favorit Vuelte. Dokazal je, da je velik šampion in kolesar," je nad Rogličevim uspehom navdušen Hauptman.

Nekdanji odlični kolesar verjame, da bi Zasavec lahko imel danes namesto ene skupne zmage na tritedenskih dirkah tudi dve. "Dirka se ti lahko podre, če padeš. Lahko se ti kaj zgodi. Verjamem, da če Primož na dirki po Italiji ne bi zbolel, če bi malo manj dirkal pred Girom, bi dobil tudi Giro," se je na majsko tretje mesto na dirki po Italiji ozrl Hauptman.

Kot pomočnik športnega direktorja pri UAE Emirates je imel več stika s Pogačarjem, ki je na koncu navdušil celoten kolesarski svet. Svojo prvo tritedensko dirko je končal s tremi etapnimi zmagami, tretjim mestom skupno in belo majico najboljšega mladega kolesarja.

"Pred startom Vuelte je bil cilj, da s Fabiem Arujem dirkamo na skupno razvrstitev. S Tadejem smo ciljali na belo majico. Vedeli smo, da bo zelo težko zaradi Miguela Angela Lopeza. Meni osebno se je zdelo skoraj nemogoče, da lahko tako mlad fant tri tedne dirka na taki ravni. Čeprav je v preteklosti kazal, da ima super regeneracijo, da je boljši, daljša kot je dirka. Rezultat je sanjski. Zmagal je tri zelo, zelo težke etape. Sploh pa način, kako jih je zmagal ... Tretje mesto je nekaj neverjetnega. Vsi v klubu smo šokirani in presrečni," je za STA dejal Hauptman.

Priznal je, da so v UAE Emirates iz dneva v dan bolj navdušeni nad mladim Slovencem in da se z veseljem ozirajo v prihodnje sezone, saj verjamejo, da lahko z njim zmagujejo vse največje dirke.

Sam zase pa je priznal, da so ga uspehi nekdanjega varovanca pri ljubljanskem Rogu kar šokirali: "Zaenkrat sem tako v šoku, da nisem doživel uspehov, kot bi jih lahko. Verjetno tudi Tadej ne. To je nekaj posebnega. Ves čas sem vedel, da bo slej kot prej prišlo do nečesa takega. Ko to narediš v prvi sezoni, nanizaš osem zmag, skoraj vse na najvišji ravni ... To je šok in presenečenje. Ne samo zame, ampak za vse poznavalce."