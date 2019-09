Okoljski aktivisti zaprli vhod na frankfurtski avtomobilski salon

Frankfurt, 15. septembra - Okoljski aktivisti so ta konec tedna protestno zaprli glavni vhod frankfurtskega avtomobilskega salona, s čimer so protestirali proti avtomobilskim koncernom in zahtevali spremembe v prometu. Med drugim so se zavzeli za mesta brez avtomobilov, brezplačen javni prevoz in izgradnjo kolesarskih stez.