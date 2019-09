ZNP: Slišnost slovenskih radijskih postaj v rokah birokratov

Ljubljana, 15. septembra - Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) je ob prazniku vrnitve Primorske k matični domovini opozorilo na nesprejemljive birokratske zaplete pri podeljevanju radijskih frekvenc in na slabo slišnost slovenskih radijskih programov ob meji z Italijo. Po mnenju ZNP je čas, da se Akos začne zavedati, da obstaja zaradi izdajateljev in državljanov.