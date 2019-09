Prebežnike z ladje Ocean Viking izkrcali na Lampedusi

Rim, 15. septembra - Na italijanskem otoku Lampedusa so po tistem, ko je Rim dovolil izkrcanje, v noči na danes začeli na kopno prevažati prebežnike s francoske človekoljubne ladje Ocean Viking. Do zjutraj so izkrcali okoli polovico od skupno 82 prebežnikov, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.