Tunizijci volijo novega predsednika države

Tunis, 15. septembra - V Tuniziji so se danes z odprtjem volišč ob 8. uri po krajevnem času (9. uri po srednjeevropskem) začele predsedniške volitve. Za položaj predsednika države se poteguje 26 kandidatov, izid pa je težko napovedati. Zaradi smrti prvega demokratično izvoljenega voditelja Bejija Caida Essebsija so volitve sklicali dva meseca prej, kot so načrtovali.