Pogačar zmagovalec predzadnje etape Vuelte, Roglič ostaja v rdečem

Pogačar je postal prvi kolesar, ki je dobil tri etape na letošnji Vuelti. Za mladim Komendčanom je res izjemna dirka po Španiji. Na svoji prvi Vuelti je dobil tri zahtevne gorske etape, deveto, 13. in zdaj še 20. etapo. Ves čas se je uvrščal v prvo deseterico, kar ga je izstrelilo na tretje mesto v skupnem seštevku.

Dvajsetletnik je na predzadnji etapi znova oblekel belo majico najboljšega mladega kolesarja letošnje Vuelte, ki mu jo je v 18. etapi slekel Kolumbijec Miguel Angel Lopez (Astana), ki tokrat ni dohajal mladega slovenskega matadorja, velikega zmagovalca predzadnje etape.

Slovenija ima dva junaka tako predzadnje etape kot tudi Vuelte nasploh.

Zelo preudarno, pravzaprav taktično brezhibno, je predzadnjo etapo odpeljal Roglič, ki je ubranil veliko prednost za skupno zmago.

Zasavca, kapetana nizozemske ekipe Jumbo-Visma, le še ravninska nedeljska etapa dolga 106 kilometrov in 600 metrov s parado v Madridu loči od zgodovinske zmage na Vuelti. Te mu več nihče ne more vzeti.

Pričakovati je, da bo nedeljska etapa le še formalnost, skupni seštevek je že odločen, v ospredju bo le še boj za prestižno etapno zmago s ciljem v prestolnici Španije.

Nekdanji smučarski skakalec, ki je zelo uspešno zamenjal povsem različni športni panogi, je bil tretji na dirki po Italiji, v nedeljo pa bo postavil nov mejnik v zgodovini slovenskega kolesarstva. Tritedenske dirke ni zmagal še noben Slovenec.

Roglič je z zaostankom ene minute in 41 sekund na 20. etapi osvojil peto mesto. Izzivalec za skupno zmago Španec Alejandro Valverde (Movistar) je sicer prišel v cilj etape na drugem mestu, za Pogačarjem je zaostal 1:32 minute, a v skupnem seštevku več ne more ogroziti Rogliča.

Valverde na drugem mestu skupno pred zadnjo etapo za Rogličem zaostaja dve minuti in 33 sekund. Pred današnjo etapo je Rogličeva prednost znašala dve minuti in 50 sekund. Valverde je uspel v primerjavi z vodilnim Slovencem pridobiti le 17 sekund.

V belo majico oblečeni Pogačar na tretjem mestu pa po novem po dvajsetih etapah Vuelte in prepeljanih več kot 3184 kilometrih zaostaja za rojakom na vrhu dve minuti in 55 sekund.

Pogačar je z izjemno etapo z zmagovalnega odra seštevka Vuelte izrinil Valverdejevega moštvenega kolega Nairo Quintano, ki za Pogačarjem na tretjem mestu zaostaja 49 sekund. Lopez na petem mestu pa že poldrugo minuto.

Pogačar se je odločil za napad na stopničke zmagovalnega odra Vuelte na klancu predzadnjega gorskega cilja.

Na klancu na Punto de Pena Negra je ujel ubežnika Taa Geoghegana Harta (Ineos) in Rubena Guerreira (Katjuša Alpecin) ter nato poskusil s samostojnim pobegom v boju za stopničke na zmagovalnem odru skupnega seštevka Vuelte in belo majico najboljšega mladega kolesarja španske pentlje.

Sijajni pobeg mu je seveda uspel. Na koncu je bil povsem izčrpan, a je z velikim nasmeškom sam zapeljal skozi ciljno črto na vrhu zadnjega klanca na Plataformo de Gredos.

"Potrpežljivost se je izplačala. V nogah sem imel še veliko moči, vendar pa sem bil, vsaj na začetku, še nekoliko negotov. Videl pa sem, da so drugi še bolj negotovi zaradi mraza in dežja. Priložnost se mi je ponudila na predzadnjem klancu. Videl sem, da je Lopez zelo dobro vozil, zato sem se odločil za napad in pobeg. Izbral sem pravi trenutek," se je smejalo Pogačarju, ki je tako dobil oba zadnja gorska cilja.

Komendčan si še ne zna predstavljati, kaj mu je pravzaprav uspelo: "Bom potreboval kar nekaj dni, da bom vse to skupaj premislil in dojel. Neverjetno. Nikoli si nisem tega niti predstavljal."

Razmere so mu bile pisane na kožo, saj je že večkrat dejal, da mu ustrezajo nižje temperature in dež. Zbralo se je tudi kar nekaj slovenskih navijačev, ki so bodrili 20-letnega mladega kolesarja. Med napadom na etapno zmago je ves čas ohranjal več kot eno minuto zaloge pred skupino favoritov z Rogličem, ogrozil pa je tudi drugo mesto Valverdeja, ki je moral v izdihljajih etape reševati svojo in špansko čast v boju za drugo mesto skupno.