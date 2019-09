Šarec v Ajdovščini: Primorci ste zgled vsem

Ajdovščina, 14. septembra - Predsednik vlade Marjan Šarec je na današnji slovesnosti v Ajdovščini ob državnem prazniku, vrnitvi Primorske k matični domovini dejal, da so Primorci največji zgled. "Primorci ste največji vzor in zgled, kako se iz največje žalosti in trpljenja rodi veličastna zmaga in ljubezen do domovine," je poudaril.