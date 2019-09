Slovenski tenisači se iz Kaira vračajo z zmago

Kairo, 14. septembra - Slovenska teniška reprezentanca je upravičila vlogo favorita in se z dvoboja Davisovega pokala v Kairu vrača z zmago. Do nje je prišla v soboto, ko sta najprej Aljaž Bedene in Blaž Rola dobila igro dvojic, nato pa je prvi slovenski lopar deklasiral še najboljšega Egipčana.