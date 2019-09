Frane Ikić odločil v 90. minuti, v nedeljo dva derbija v 2. SNL

Ljubljana, 14. septembra - V drugi slovenski nogometni ligi je bilo v pričakovanju nedeljskega derbija med vodilna ekipama iz Radomelj in Kopra odigranih šest tekem. V petek je Fužinar Vzajemci z zadetkom Franeta Ikića v 90. minuti premagal Brda z 2:1, danes pa so se v 8. krogu prve zmage veselili nogometaši Roltek Doba, ki so bili s 4:1 boljši od Beltincev Klime Tratnjek.