V Hongkongu znova spopadi na protestih

Hongkong, 14. septembra - V Hongkongu je danes policija preprečila nekaj nedovoljenih protestov, ki se jih je udeležilo le nekaj sto ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na več krajih pa so se spopadli vladni podporniki in protivladni protestniki, ki jih je nato policija ločevala in aretirala nekaj protestnikov.