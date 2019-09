Primorska avtocesta znova odprta, po državi več zastojev

Ljubljana, 14. septembra - Na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru so odstranili posledice dveh prometnih nesreč. Cesta je znova prevozna, a je tam in na vzporedni cesti nastal precejšen zastoj. Tudi sicer so ceste po državi precej prometno obremenjene, poroča prometno-informacijski center.