Vileniški kristal albanski pesnici Manjoli Nasi

Štanjel, 14. septembra - Albanska pesnica Manjola Nasi je letošnja dobitnica kristala, ki ga na mednarodnem literarnem festivalu Vilenica podelijo enemu izmed avtorjev, ki se predstavljajo v zborniku kot osrednji festivalski publikaciji in na literarnih branjih. Žirija je presodila, da so njene besede kot kamni in neposredno komunicirajo z bralci.