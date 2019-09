Zaradi prometne nesreče zaprta polovica avtoceste proti morju

Ljubljana, 14. septembra - Na primorski avtocesti se je med Brezovico in Vrhniko proti Kopru zgodila prometna nesreča. Zaprta sta prehitevalni in vozni pas, promet pa poteka po odstavnem pasu. Tudi sicer so ceste po državi to dopoldne precej prometno obremenjene, poroča prometno-informacijski center.