Delo: Sodišče bo moralo domnevnim zvodnikom soditi še enkrat

Ljubljana, 14. septembra - Na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča bodo znova sedli Boštjan Majer, Ana Maria Largenau in Bojan Minić, ki so bili zaradi trgovine z ljudmi oz. pomoči pri tem ter zlorabe prostitucije obsojeni na večletne kazni. Višji sodniki so pritožbam tožilstva in obrambe ugodili ter sodbo razveljavili, danes piše Delo.