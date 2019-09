Finale v Hirošimi povsem japonski

Hirošima, 14. septembra - Finale teniškega turnirja WTA v Hirošimi bo povsem japonski. Za naslov se bosta borili 146. igralka sveta Nao Hibino in Misaki Doi, ki je 107. na lestvici WTA. Prva je v polfinalu s 4:6, 6:0 in 6:3 izločila Romunko Mihaelo Buzarnescu, druga pa s 6:4 in 6:3 drugo nosilko, Rusinjo Veroniko Kudermetovo.