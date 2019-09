Kronika v zadnjih 24 urah

Ljubljana, 14. septembra - Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 136 prometnih nesreč, v katerih je bilo 21 oseb lažje telesno poškodovanih, pet huje, ena oseba pa je v prometni nesreči umrla. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 78 kršitev javnega reda in miru ter 98 kaznivih dejanj.