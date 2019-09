Nalet več vozil na primorski avtocesti povzročil daljši zastoj

Ljubljana, 13. septembra - Na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko pred izvozom Vrhnika v smeri Ljubljane je okoli 14.45 prišlo do naleta 10 vozil, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Nesreča je za nekaj časa povzročila dolg zastoj, a je promet zdaj sproščen, poroča prometno-informacijski center. V nesreči se ni nihče telesno poškodoval.