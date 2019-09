Jesenice, 13. septembra - Danes pozno popoldne je prišlo do manjšega požara na odlagališču nenevarnih odpadkov Mala Mežakla, ki so ga pogasili poklicni gasilci GARS Jesenice in prostovoljni gasilci PGD Hrušica. Vzrok požara zaenkrat še ni znan, so sporočili z občine Jesenice.